Член израильского правительства предложил разорвать связи с ООН

Заместитель израильского министра по внешней политике Михаэль Орен предложил разорвать все связи Иерусалима с ООН.

Таким образом политик ответил на то, что в четверг Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую решение США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Свое мнение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«ООН отрицает связи Израиля с Иерусалимом, а я говорю, что нам необходимо разорвать связь Иерусалима с ООН», - заявил он в видеоролике, который выложил на Facebook.

Также израильский замминистра заявил, что Организации Объединенных наций нечего больше делать в Израиле и предложил освободить, занимаемое ей правительственное здание.