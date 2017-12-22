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0:47   22 Декабря 2017
Весь мир
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Член израильского правительства предложил разорвать связи с ООН

Член израильского правительства предложил разорвать связи с ООН

Заместитель израильского министра по внешней политике Михаэль Орен предложил разорвать все связи Иерусалима с ООН.

Таким образом политик ответил на то, что в четверг Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую решение США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Свое мнение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«ООН отрицает связи Израиля с Иерусалимом, а я говорю, что нам необходимо разорвать связь Иерусалима с ООН», - заявил он в видеоролике, который выложил на Facebook.

Также израильский замминистра заявил, что Организации Объединенных наций нечего больше делать в Израиле и предложил освободить, занимаемое ей правительственное здание.  

Автор: Александр Люблинский
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