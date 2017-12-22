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0:30   22 Декабря 2017
Весь мир
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Самолет с туристами рухнул в Мексике

Самолет с туристами рухнул в Мексике

В Мексике в четверг потерпел крушение самолет, на борту которого находились туристы из Великобритании.

Об этом сообщает местный новостной портал Cancun Noticias. Отмечается, что крушение самолета произошло в мексиканском штате Кинтана-Роо.

Самолет Cessna 207, на борту которого находились пятеро человек – четверо туристов и пилот – вылетел из Плайи-дель-Кармен и направлялся в археологическую зону Чичен-Ица. Самолет упал в сельве. Все люди, находившиеся в нем, выжили, но получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. 

Причины, по которым самолет потерпел крушение, к настоящему времени не приводятся. Отмечается, что на месте падения самолета до сих пор работают спасатели и представители экстренных служб.  

Автор: Александр Люблинский
#происшествия #самолет #чп #мексика #весь мир #британские туристы #крушение самолета с туристами
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