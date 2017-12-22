Пушков после голосования ГА ООН по Иерусалиму заявил, что США в изоляции

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал прошедшее в Генеральной Ассамблее ООН голосование по резолюции, осуждающей решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

Напомним: ранее в четверг ГА ООН большинством голосов (128 государств проголосовали «за») осудила решение США по Иерусалиму. Против принятия резолюции проголосовали всего девять стран (в числе прочих США и Израиль), еще 35 государств воздержались при голосовании, а 20 стран просто отказались высказать какое-либо мнение по этому вопросу.

Сенатор Алексей Пушков, по своему обыкновению, прокомментировал произошедшее на своей странице в сети микроблогов Twitter. В частности, он отметил, что США оказались в меньшинстве по результатам двух последних голосований ГА ООН – по героизации нацизма и по Иерусалиму, и назвал сложившуюся ситуацию изоляцией США.