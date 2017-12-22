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0:01   22 Декабря 2017
Весь мир
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Хейли: США оценили действия 64 стран, не проголосовавших за резолюцию по Иерусалиму

Хейли: США оценили действия 64 стран, не проголосовавших за резолюцию по Иерусалиму

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в четверг, что Вашингтон оценил позицию 64 государств, которые не стали голосовать на Генеральной Ассамблее всемирной организации за резолюцию осуждающую признание Иерусалима столицей Израиля.

«Мы ценим эти страны за то, что они не пошли безответственным путём ООН», - написала Хейли на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним: ранее в четверг Генассамблея ООН решением 128 стран приняла резолюцию, которая осуждает решение США признать Иерусалим столицей Израиля. В частности, за резолюцию свой голос отдала Россия. При этом девять стран проголосовали против принятия резолюции, 35 стран воздержались, а еще 20 стран просто не стали высказывать никакой позиции по данному вопросу.

Также ранее СМИ сообщили, что перед заседанием ГА ООН постпред США при всемирной организации Никки Хейли разослала дипломатам 180 государств письма, в которых предостерегла их от голосования за резолюцию по Иерусалиму, отметив, что США запомнят всех, кто ее поддержит.  

Автор: Александр Люблинский
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