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23:45   21 Декабря 2017
Весь мир
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СМИ: Сторонники независимости Каталонии получат большинство в парламенте

СМИ: Сторонники независимости Каталонии получат большинство в парламенте

Большинство мест в парламенте Каталонии по результатам завершившихся выборов получат депутаты, выступающие за независимость автономного сообщества от Испании.

Об этом в четверг вечером сообщает местное издание Vanguardia приводя результаты exit-poll. Ранее СМИ сообщили, что в Каталонии завершилось голосование на досрочных выборах в парламент.

Также приводятся результаты проведенных у избирательных участков опросов, согласно которым в прошедших выборах победит партия «Граждане» (Ciudadanos), которая получит 34-37 мест в новом парламенте Каталонии. При этом партии ERC, CUP и Junts per Catalunya, которые выступают за независимость Каталонии от Испании, получат 67-71 мест, при том, что абсолютным большинством в каталонском парламенте является 68 мест  

Автор: Александр Люблинский
#политика #испания #весь мир #каталония #парламентские выборы #экзитполл #большинство #сторонники независимости
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