СМИ: Сторонники независимости Каталонии получат большинство в парламенте

Большинство мест в парламенте Каталонии по результатам завершившихся выборов получат депутаты, выступающие за независимость автономного сообщества от Испании.

Об этом в четверг вечером сообщает местное издание Vanguardia приводя результаты exit-poll. Ранее СМИ сообщили, что в Каталонии завершилось голосование на досрочных выборах в парламент.

Также приводятся результаты проведенных у избирательных участков опросов, согласно которым в прошедших выборах победит партия «Граждане» (Ciudadanos), которая получит 34-37 мест в новом парламенте Каталонии. При этом партии ERC, CUP и Junts per Catalunya, которые выступают за независимость Каталонии от Испании, получат 67-71 мест, при том, что абсолютным большинством в каталонском парламенте является 68 мест