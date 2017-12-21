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23:30   21 Декабря 2017
Весь мир
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Меркель спросила у Путина, почему российские офицеры вышли из СЦКК

Меркель спросила у Путина, почему российские офицеры вышли из СЦКК

Федеральный канцлер Германии Ангелина Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого поинтересовалась причинами вывода из состава СЦКК российских офицеров.

Об этом в четверг вечером сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что также лидеры ФРГ и РФ в ходе беседы обсудили кризисную ситуацию на юго-востоке Украины

«При обсуждении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Ангела Меркель интересовалась причинами вывода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК)», - говорится в сообщении.

Также приводится ответ российского лидера, который пояснил, что власти Украины в течение долгого времени используя различные провокации и ограничения затрудняли российским военным условия пребывания и исполнения обязанностей в рамках СЦКК. Кроме того, Путин напомнил Меркель, что неоднократные предложения российской стороны по урегулированию неприемлемой ситуации не  встречали ответа от Украины.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #меркель #фрг #политика #весь мир #сцкк #российские офицеры #телефонные переговоры #причины вывода
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