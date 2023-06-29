Посол Павловский пообещал дипломатам из Австралии беспрепятственную работу в России

Официальная Москва не намерена мешать работе дипломатов из Канберры на российской территории. С таким заявлением выступил посол РФ в Австралии Алексей Павловский.
Ранее австралийский Верховный суд не принял российскую апелляцию по поводу арендованного под строительство здания посольства участка. В Москве не согласились с тем, чтобы Содружество наций контролировало эту землю.
«Россия не будет препятствовать работе австралийских дипломатов в России, потому что это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях», — объяснил Павловский.
Одновременно с этим дипломат не стал исключать ряд определенных мер, которые станут отражением решения действующего руководства Австралии. Павловский объяснил это следующим: «взаимность есть взаимность». Такие заявления он сделал в беседе с The Canberra Times.