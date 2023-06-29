Депутат Бурматов рассказал о порядке конфискации домашних животных у россиян за жестокое обращение

Изъятие домашних животных будет проводиться по факту сообщений о жестоком обращении с ними. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Депутат подчеркивает, что к конфискации домашних животных будут привлекаться сотрудники полиции. В ходе следствия питомцы будут оставаться вместе со своими хозяевами, однако это возможно лишь в том случае, если не было уголовных правонарушений. Кроме того, исключение делается для животных, которых нельзя содержать в домашних условиях, сообщает телеканал RT.
По словам Бурматова, парламентарии планируют внести изменения в действующее законодательство, чтобы исправить все недоработки. Они будут направлены на защиту львят, медвежат и тигрят, которых используют для фотосессий. Предполагается, что их будут отправлять в специальные реабилитационные центры.