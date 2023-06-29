Депутат Бурматов рассказал о порядке конфискации домашних животных у россиян за жестокое обращение

Депутат подчеркивает, что к конфискации домашних животных будут привлекаться сотрудники полиции. В ходе следствия питомцы будут оставаться вместе со своими хозяевами, однако это возможно лишь в том случае, если не было уголовных правонарушений. Кроме того, исключение делается для животных, которых нельзя содержать в домашних условиях, сообщает телеканал RT.