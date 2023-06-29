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Глава МИД Дании выступил против «опускания планки» критериев приема в ЕС ради Украины

Политика
Глава МИД Дании выступил против «опускания планки» критериев приема в ЕС ради Украины

Европейскому союзу не следует «опускать планку» своих критериев ради принятия Украины в состав объединения, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен в разговоре с Financial Times.

По словам дипломата, Брюссель может спровоцировать нестабильность, ослабив стандарты в отношении демократии и коррупции, чтобы включить Киев и других игроков в состав ЕС. Министр подчеркнул, что Дания одобряет вступление Украины, Грузии и Молдавии в состав Евросоюза, однако геополитические события не оправдывают откладывание реализации реформ в странах.

«И поэтому так важно подчеркнуть необходимость выполнения критериев (членства в ЕС)», — отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский на заседании Верховной рады призвал Запад принять Киев в НАТО и Евросоюз.

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