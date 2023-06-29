Глава МИД Дании выступил против «опускания планки» критериев приема в ЕС ради Украины

По словам дипломата, Брюссель может спровоцировать нестабильность, ослабив стандарты в отношении демократии и коррупции, чтобы включить Киев и других игроков в состав ЕС. Министр подчеркнул, что Дания одобряет вступление Украины, Грузии и Молдавии в состав Евросоюза, однако геополитические события не оправдывают откладывание реализации реформ в странах.