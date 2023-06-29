China Daily: Макрон предлагает Штатам горькое, но эффективное лекарство

Президент Франции Эммануэль Макрон последовательно держит курс на улучшение отношений с Китаем, чем сильно отличается в своей политике от властей США, которые, похоже, полны решимости довести конфронтацию Пекина с Тайванем до открытого военного конфликта.
Об этом в материале для издания China Daily рассуждают китайские аналитики, по словам которых, французский лидер прибегает к горькому, но действенному лекарству, выступая против американских разжигателей войны и призывая Запад сотрудничать с КНР. То есть Макрон, по мнению авторов статьи, в данной ситуации проявляет редкую для нынешних западных высокопоставленных политиков рациональность.
Напомним, на минувшей неделе французский президент дал американскому телеканалу CNN интервью, в котором, говоря об американо-китайских взаимоотношениях и о европейской стратегической автономии, повторил тезисы, которые высказывал еще в апреле. В частности, он подтвердил, что Европе необходимо стремиться к большей автономии в вопросе обеспечения своей безопасности.
Таким образом, Эммануэль Макрон продемонстрировал, что его заявления по данной теме как минимум тщательно продуманы и взвешены, констатируют авторы China Daily.
«Его слова о стратегической автономии Европы, особенно в вопросе сближения с Поднебесной, могут показаться анахронизмом сейчас, когда Вашингтон прилагает все усилия, чтобы изолировать Пекин во имя "снижения рисков". Но, как гласит китайская поговорка, "искренний совет может звучать неприятно, но помогает исправить ситуацию; хорошее лекарство может быть горьким, но излечивает болезнь"», – говорится в статье, перевод которой приводит информационный портал «ИноСМИ».
Администрация нынешнего американского президента Джо Байдена, которая подталкивает союзников и партнеров США к тому, чтобы встать на сторону Вашингтона в разворачивающемся противостоянии между «демократией и авторитаризмом», уже обратила внимание на позицию Эммануэля Макрона.
При этом французское правительство подчеркнуто выступает против разделения мира и за совместную работу стран над преодолением глобальных проблем, таких как климатические изменения, голод, бедность и т.д.
Как заявил президент Франции в интервью американскому телеканалу, политические режимы и различающиеся ценности разных стран не должны мешать им сотрудничать и сообща искать решения для общих вызовов.
«Франция хочет иметь лучшие из возможных отношения с Китаем. Мы хотим и должны работать с Пекином, чтобы остановить изменение климата, исчезновение биологических видов и множество конфликтов в этом мире», – подчеркнул Макрон.
И именно такого рационального мышления, которое в вопросе взаимоотношений с Китаем демонстрирует французский президент, не хватает внешней политике Соединенных Штатов, рассуждают авторы материала.
Так Макрон настаивает на сохранении статус-кво в тайваньском вопросе, а также указывает на необходимость добиваться мира между сторонами дипломатическим путем. Однако Вашингтон, похоже, твердо намерен довести дело до открытого конфликта между Китаем и Тайванем, и возложить вину за этот конфликт на Пекин.
Причем американские «ястребы», демонстрирующие готовность к китайско-тайваньской войне и обвиняющие Макрона в том, что он якобы «умасливает агрессивный Пекин», даже не задаются вопросом, насколько это разжигание конфликта отвечает интересам самих США.
А между тем Макрон убежден, что Китаю и Соединенным Штатам нужно идти не по пути конфронтации, а налаживать сотрудничество, так как без согласия между Вашингтоном и Пектином невозможно решать всеобъемлющие мировые вопросы и следовать глобальной повестке.
Поэтому всем остальным странам необходимо не занимать чью-либо сторону, к чему их призывают США, а выступить в качестве посредников, и побудить Вашингтон с Пекином к снижению градуса напряженности и поиску точек соприкосновения, заключают китайские авторы, соглашаясь с французским президентом.