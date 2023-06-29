China Daily: Макрон предлагает Штатам горькое, но эффективное лекарство

Об этом в материале для издания China Daily рассуждают китайские аналитики, по словам которых, французский лидер прибегает к горькому, но действенному лекарству, выступая против американских разжигателей войны и призывая Запад сотрудничать с КНР. То есть Макрон, по мнению авторов статьи, в данной ситуации проявляет редкую для нынешних западных высокопоставленных политиков рациональность.