Подоляк назвал две причины проблем с продвижением ВСУ в рамках контрнаступления

Подразделения ВСУ испытывают острую нехватку вооружения, что значительно сокращает эффективность войск в рамках наступательной операции, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В интервью изданию Corriere della Sera он уточнил, что армия нуждается в ракетах и крупнокалиберных боеприпасах. Кроме того, ВСУ страдают от отсутствия поддержки с воздуха.
«Нехватка снарядов и ракет крупного калибра, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления российской армии», — сказал чиновник.
Вторая причина проблем ВСУ, по словам Подоляки, заключается в мощной линии обороны, которую выстроили российские военные вдоль линии боевого соприкосновения, протяженность которой составляет порядка 1,8 тысячи километров.