Публицист Лекух: потребители не хотят покупать газ из хранилищ Евросоюза

Страны ЕС планируют провернуть авантюру с покупкой подешевевшего газа и отправкой энергоресурса на хранение на Украину. По мнению эксперта, европейцев не волнует то, что такой шаг может быть не безопасным, так как им хочется повторить консолидированные закупки голубого топлива из бюджета, но места в хранилищах уже нет.