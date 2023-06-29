Публицист Лекух: потребители не хотят покупать газ из хранилищ Евросоюза

Европейские потребители не хотят покупать газ, закаченный в хранилища ЕС в прошлом году по высокой стоимости, передает радио Sputnik мнение публициста Дмитрия Лекуха.
Страны ЕС планируют провернуть авантюру с покупкой подешевевшего газа и отправкой энергоресурса на хранение на Украину. По мнению эксперта, европейцев не волнует то, что такой шаг может быть не безопасным, так как им хочется повторить консолидированные закупки голубого топлива из бюджета, но места в хранилищах уже нет.
ПХГ Евросоюза заполнены прошлогодним газом, приобретенным по 3000 евро за тысячу кубометров. Лекух отметил, что потребители не желают теперь покупать ресурс по такой цене, ведь сейчас газ стоит около 500 евро за тысячу «кубов».