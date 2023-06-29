МИД Никарагуа указал на причастность США и стран НАТО к подрывам «Северных потоков»

По словам главы МИД, совершенно очевидно, какие государства осуществляют подобные действия. К их числу относятся Соединенные Штаты, а также страны НАТО и их союзники. Министр подчеркнул, что эти атаки направлены против держав, которые хотят отстоять суверенитет и безопасность.