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МИД Никарагуа указал на причастность США и стран НАТО к подрывам «Северных потоков»

Политика
МИД Никарагуа указал на причастность США и стран НАТО к подрывам «Северных потоков»

Подрывы российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актами государственного терроризма, совершаемыми противниками Москвы, заявил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада.

По словам главы МИД, совершенно очевидно, какие государства осуществляют подобные действия. К их числу относятся Соединенные Штаты, а также страны НАТО и их союзники. Министр подчеркнул, что эти атаки направлены против держав, которые хотят отстоять суверенитет и безопасность.

«Правительство Никарагуа четко выступает против этих попыток Запада практиковать государственный терроризм», — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

Денис Монкада ранее заявил, что некоторые страны пытаются использовать ООН в личных целях.

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