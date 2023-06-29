МИД Никарагуа указал на причастность США и стран НАТО к подрывам «Северных потоков»

Подрывы российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актами государственного терроризма, совершаемыми противниками Москвы, заявил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада.
По словам главы МИД, совершенно очевидно, какие государства осуществляют подобные действия. К их числу относятся Соединенные Штаты, а также страны НАТО и их союзники. Министр подчеркнул, что эти атаки направлены против держав, которые хотят отстоять суверенитет и безопасность.
«Правительство Никарагуа четко выступает против этих попыток Запада практиковать государственный терроризм», — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.
Денис Монкада ранее заявил, что некоторые страны пытаются использовать ООН в личных целях.