Минздрав России сообщил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни до 73,4 года

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России вырос до показателя 73,4 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Кроме того, уровень младенческой смертности в стране он оценил на 4,1 промилле. Об этом Мурашко сообщил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в четверг, 29 июня.
«Динамика, которая сохраняется в 2023 году — ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период — 73,4 года, а младенческая смертность составила 4,1 промилле», — приводит слова главы ведомства ТАСС.
Исторический минимум в части младенческой смертности в России был зафиксирован специалистами в 2022 году. Тогда показатель составил 4,4 промилле.