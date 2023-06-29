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Минздрав России сообщил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни до 73,4 года

Общество
Минздрав России сообщил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни до 73,4 года

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России вырос до показателя 73,4 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Кроме того, уровень младенческой смертности в стране он оценил на 4,1 промилле. Об этом Мурашко сообщил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в четверг, 29 июня.

«Динамика, которая сохраняется в 2023 году — ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период — 73,4 года, а младенческая смертность составила 4,1 промилле», — приводит слова главы ведомства ТАСС.

Исторический минимум в части младенческой смертности в России был зафиксирован специалистами в 2022 году. Тогда показатель составил 4,4 промилле.

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