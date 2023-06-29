Онколог Вахабова назвала саркому мягких тканей самым редким и опасным видом рака

Саркома мягких тканей является одним из наиболее редких и опасных видов рака. Об этом сообщила врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова.
Под этим термином понимается целая группа опухолей. По словам специалиста, они могут развиваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей.
«Несмотря на то, что мягкие ткани занимают более 50% веса тела среднестатистического человека, опухоли в них встречаются нечасто», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».
Она подчеркнула, что саркомы мягких тканей составляют примерно 1% от всех известных онкологических заболеваний. Врачам пока неизвестны точные причины их образования.