Жители Томска заметили в центре города взрослого медведя, купавшегося в луже

Жители Томска в ночь на 29 июня заметили на центральных улицах города взрослого дикого медведя.
Соответствующие кадры появились в социальных сетях. Хищника, который устроил забег по проезжей части и тротуарам, сняли местные автомобилисты. Сообщается, что косолапый даже успел искупаться в луже.
«В третьем часу ночи нам поступило сообщение о том, что в Кировском районе Томска заметили медведя. Он бегал в районе улиц Усова и Советской», — рассказал глава департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин в беседе с kp.ru.
Дикое животное представляло опасность для населения, поэтому было ликвидировано, отметил он. Как объяснили специалисты, никакие транквилизаторы бы не помогли, поскольку у хищника было слишком много адреналина. Отмечается, что Томск впервые столкнулся с подобным вторжением.