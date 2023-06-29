Жители Томска заметили в центре города взрослого медведя, купавшегося в луже

Дикое животное представляло опасность для населения, поэтому было ликвидировано, отметил он. Как объяснили специалисты, никакие транквилизаторы бы не помогли, поскольку у хищника было слишком много адреналина. Отмечается, что Томск впервые столкнулся с подобным вторжением.