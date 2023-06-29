Россия вытесняет Саудовскую Аравию на китайском нефтяном рынке

Доля российской нефти на рынке Китая составила 14%, а сырья из Саудовской Аравии — 14,5%. Таким образом, Москва может обогнать Эр-Рияд по поставкам черного золота на китайский рынок, передает ИА REX со ссылкой на один из Telegram-каналов.
Китайская сторона хочет закупить как можно больше российской нефти, опасаясь подорожания ресурса. К тому же потребление топлива в азиатской стране будет увеличиваться на фоне восстановления экономики после коронавирусной пандемии.
Россия начала все более активно поставлять нефть в государства Азии. В то же время стоимость энергоресурса падает, и снижение нефтедобычи, реализованное ОПЕК, пока не изменило эту ситуацию.
Для Саудовской Аравии такая тенденция является неблагоприятной. Власти страны увеличили отпускные цены для того, чтобы сохранить прибыль, но данный шаг оказывает негативное влияние на конкурентоспособность.