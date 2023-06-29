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Зампреда правительства КЧР задержали за хищение 100 млн руб. при закупках медоборудования

Происшествия
Зампреда правительства КЧР задержали за хищение 100 млн руб. при закупках медоборудования

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Министерство внутренних дел (МВД) России выявили случаи хищения средств из бюджета в Карачаево-Черкесии при закупках лекарств и медицинского оборудования. Ущерб, который был причинен, превысил 100 миллионов рублей. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, была установлена преступная группировка, которой руководил заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики. Злоумышленники занимались хищением средств из федерального бюджета, выделенных на госпрограмму развития здравоохранения.

Было установлено, что в группировке принимали участие сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели. Сейчас по делу задержаны семь человек. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.