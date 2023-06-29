Зампреда правительства КЧР задержали за хищение 100 млн руб. при закупках медоборудования

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Министерство внутренних дел (МВД) России выявили случаи хищения средств из бюджета в Карачаево-Черкесии при закупках лекарств и медицинского оборудования. Ущерб, который был причинен, превысил 100 миллионов рублей. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.