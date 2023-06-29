США и их союзники по НАТО могут подвергнуть себя неоправданному риску, если предоставят Украине хоть какие-то гарантии безопасности, заявил американский полковник Дэниел Дэвис.
По его словам, если республику все же втянут в зону ответственности Североатлантического альянса, последствия такого шага будут катастрофическими.
«Любые твердые заверения Украины в том, что Соединенные Штаты или НАТО будут готовы вступить в открытый конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску», — сказал Дэвис.
Он также выразил уверенность в том, что именно недальновидность НАТО стала причиной нынешнего кризиса. Этот деструктивный процесс начался еще в 2008 году, когда было объявлено о возможном вступлении Украины в организацию.