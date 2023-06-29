Глава Мелитопольского района Сигута заявил о снижении уровня воды в Каховском водохранилище

Глава района подчеркнул, что специалисты различных ведомств контролируют качество воды в водохранилище. В частности они несколько раз в сутки берут ее на пробы. Вода, которая протекает по местным каналам, также находится на контроле, рассказал Сигута в беседе с РИА Новости.