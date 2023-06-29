Глава Мелитопольского района Сигута заявил о снижении уровня воды в Каховском водохранилище

Каховское водохранилище продолжает мелеть, в настоящее время уровень воды находится на уровне шести метров. С таким заявлением выступил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
Глава района подчеркнул, что специалисты различных ведомств контролируют качество воды в водохранилище. В частности они несколько раз в сутки берут ее на пробы. Вода, которая протекает по местным каналам, также находится на контроле, рассказал Сигута в беседе с РИА Новости.
По словам Сигуты, местные власти еще не подсчитывали площадь высохшего участка. Он отметил, что какие-либо решения будут приниматься только после окончания спада воды.