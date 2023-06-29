WP: командование ВСУ признало тяжелое положение возле Кременной из-за успешных атак ВС РФ

Украинское командование признало, что ситуация в районе Кременной в ЛНР становится все сложнее для подразделений ВСУ. Об этом сообщает The Washington Post.
Автор материала указывает, что украинские войска подвергаются мощнейшим атакам со стороны российских бойцов, а лес в Кременной является одним из самых опасных мест на линии фронта. Издание также приводит слова одного из украинских военных по поводу обстановки на направлении.
«Нам пришлось отступать. Без должного артиллерийского прикрытия пехоте было очень трудно удерживать линию, потому что нас очень сильно атаковали русские», — рассказал он.
Кроме того, украинские медики сообщили, что количество погибших бойцов ВСУ увеличилось в десять раз в районе Красного Лимана.