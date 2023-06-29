FT: гарантиями безопасности для Киева станет двухсторонний договор с рядом стран

Стало известно, что будут представлять из себя гарантии безопасности, которые Запад намерен предоставить киевскому режиму. Такой информацией поделились корреспонденты Financial Times.
Как пишут авторы издания, Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон подпишут с Украиной двусторонний договор о поставках вооружения, подготовке военных и передаче разведывательной информации. Также западные страны будут обязаны оказывать Киеву денежную помощь.
«Несмотря на то, что это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада», — говорится в статье.
Ранее стало известно о планах Франции поддержать вступление Украины в состав Североатлантического альянса.