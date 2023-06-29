FT: гарантиями безопасности для Киева станет двухсторонний договор с рядом стран

Как пишут авторы издания, Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон подпишут с Украиной двусторонний договор о поставках вооружения, подготовке военных и передаче разведывательной информации. Также западные страны будут обязаны оказывать Киеву денежную помощь.