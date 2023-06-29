Премьер Эстонии Каллас призвала Евросоюз вооружиться

Странам Евросоюза необходимо расширить траты на военную отрасль и обзавестись еще большим количеством оружия. С таким призывом выступила глава эстонского кабинета министров Кая Каллас.
По словам политического деятеля, только наличие мощного военного арсенала позволит объединению обеспечить собственную безопасность. Соответствующую точку зрения Каллас высказала в материале для Politico.
«Нам нужна боеспособная Европа, которая может обеспечить свою собственную оборону», — сказала она.
Ранее Каллас заявила, что весь мир ждет «сюрприз» по членству Украины в НАТО. По ее словам, неожиданный поворот событий произойдет на саммите блока.