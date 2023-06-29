Глава МИД Индии Джайшанкар отметил устойчивость и уникальность отношений с Россией

Двусторонние отношения Москвы и Нью-Дели являются устойчивыми и уникальными, несмотря на оказываемое давление и мировую нестабильность, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
По словам министра, страны сделали собственные выводы относительно важности взаимодействия России и Индии. Иногда эти отношения пытаются свести к тезису «мы зависим от них в вооружениях», однако на самом деле, отметил дипломат, эти связи более комплексные.
«Отношения с Россией сохранили устойчивость, несмотря на всю нестабильность в мире. Для нас это уникальные отношения, думаю, для России в некотором смысле тоже», — подчеркнул глава ведомства в рамках круглого стола.
Ранее заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков указал на усиление попыток США вовлечь Индию в свои геополитические построения.