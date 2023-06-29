Посланник папы римского Маттео Дзуппи сегодня встретится с патриархом Кириллом

Посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи сегодня планирует провести встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Сообщается, что мероприятие состоится в российской столице во второй половине дня. Об этом рассказал апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни д`Аниелло.
По его словам, вечером 29 июня также пройдет церковная служба, а кардинал встретится с католической общиной. В рамках мессы Дзуппи передаст верующим слова близости от понтифика, резюмировал посол Ватикана в эфире телеканала Rainews24.