Аналитики OneTwoTrip рассказали, в каких странах туристы из России отдыхают дольше всего

Курорты Краснодарского края и Таиланд стали самыми популярными направлениями среди российских туристов, желающих отправиться в длительный отпуск. На это указали результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса OneTwoTrip.
Первое место в списке самых популярных российских направлений заняла Анапа. По словам авторов исследования, средняя продолжительность проживания в местных отелях составляет примерно 2,8 дня. Второе место занял Эсто-Садок, где отдыхали примерно 2,77 дня. Замыкает тройку лидеров внутренних направлений Красная Поляна (2,59 дня).
Самым популярным зарубежным направлением стал тайский остров Пхукет. Средняя продолжительность отпуска россиян составила семь дней. Также популярностью пользуются Паттайя, Мехико (Мексика), Сеул (Южная Корея), Хургада (Египет) и Аланья (Турция).