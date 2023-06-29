Британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце ради экономии

Энергетический кризис в странах Запада вынудил британскую королевскую семью понизить температуру в Букингемском дворце ради экономии. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах.
Журналисты отмечают, что члены королевской семьи и обслуживающий персонал жили при температуре +19 градусов во время зимы. При этом в неиспользующихся комнатах температура воздуха была еще меньше. По личной инициативе короля Великобритании Карла III подогрев в бассейне, расположенном во дворце, также был отключен.
В ближайшее время королевская семья также намерена принять и другие меры, направленные на сокращение своих расходов. В частности они планируют заменить все газовые лампы на электрические.