Британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце ради экономии

Журналисты отмечают, что члены королевской семьи и обслуживающий персонал жили при температуре +19 градусов во время зимы. При этом в неиспользующихся комнатах температура воздуха была еще меньше. По личной инициативе короля Великобритании Карла III подогрев в бассейне, расположенном во дворце, также был отключен.