Американская компания Raytheon привлечет пенсионеров к налаживанию производства ПЗРК Stinger

Руководство компании Raytheon приняли решение нанять специалистов, которые уже вышли на пенсию для налаживания производства переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом говорится в статье Defense one.
Автор материала отмечает, что рост спроса на эти комплексы был обусловлен активным применением на Украине. Руководитель профильного подразделения компании Уэсли Кремер уверен, что бывшие инженеры научат новых сотрудников производству Stinger.
«Stinger не выпускались 20 лет, и внезапно в первые 48 часов (конфликта на Украине) они стали гвоздем программы, все хотят еще», — сказал он.
Сообщается, что не получится использовать технологии 3D-печати и автоматизировать производство, так как это повлечет за собой длительный процесс перепроектировки и сертификации оружия.