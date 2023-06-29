Захарова подшутила над Зеленским из-за его идеи о новом статусе английского языка

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла предложение украинского президента Владимира Зеленского закрепить за английским статус языка международного общения в стране.
В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что глава государства выдвинул эту инициативу сразу после идеи о легализации марихуаны.
«Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить», — пошутила Захарова.
Она добавила, что вопрос регистрации однополых браков Зеленский, видимо, решил отложить до Рождества.
Ранее сообщалось, что украинский лидер внес в Раду проект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.