Марочко рассказал о подорвавшихся на своих минах диверсантах ВСУ

Группа диверсантов Вооруженных сил Украины предприняла попытку проникнуть на позиции российской армии в районе села Стельмаховки. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что 12 солдат диверсионно-разведывательной группы ВСУ вышли на позицию, на которой накануне военные инженерного подразделения противника проводили минирование местности.
«Несогласованность действий диверсантов привела к их подрыву на собственных минах», — рассказал подполковник.
Потери противника составили четыре человека, ВСУ отступили на свои позиции, забрав с собой раненых, подчеркнул Марочко.
Ранее стало известно, что экипаж российского танка Т-80БВМ уничтожил в зоне СВО украинскую бронемашину пехоты Bradley с расстояния 9,5 км.