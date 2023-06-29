РИА Новости: Евросоюз тщетно пытается найти брешь в военной силе России

Как напомнил автор в статье для РИА Новости, 29 июня в бельгийской столице стартовал очередной саммит объединения. В рамах мероприятия политики из стран сообщества планируют вновь обсудить украинский кризис и способы «ослабить» Россию. В частности, за закрытыми дверями европейские руководители собираются поговорить о событиях, которые произошли в РФ 24 июня.