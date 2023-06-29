Лидеры государств-членов Европейского союза продолжают искать брешь в военной силе России. Однако все их попытки тщетны, уверен обозреватель Петр Акопов.
Как напомнил автор в статье для РИА Новости, 29 июня в бельгийской столице стартовал очередной саммит объединения. В рамах мероприятия политики из стран сообщества планируют вновь обсудить украинский кризис и способы «ослабить» Россию. В частности, за закрытыми дверями европейские руководители собираются поговорить о событиях, которые произошли в РФ 24 июня.
По мнению автора, эта ситуация дала надежду лидерам ЕС на то, что они смогут отыскать брешь в военной силе Москвы. Однако все попытки Запада найти слабое место Кремля обречены на провал.
«Трещины в военной мощи? Все ровно наоборот. <…> Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», – напомнил обозреватель.
Ранее стало известно об отказе Швейцарии присоединяться к очередным антироссийским ограничительным мерам ЕС. Напомним, что недавно лидеры стран Евросоюза ввели 11-й пакет санкций в отношении Москвы.