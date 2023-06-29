Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за 28 июня

Более 20 миллиметров осадков выпало в Москве за последние 12 часов, что составляет почти треть от месячной нормы. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик подчеркнул, что в осадкометры метеорологов попало 22 миллиметра осадков. Данный показатель составляет 29% от положенного за месяц. По словам Леуса, прошедший в российской столице дождь оказался самым сильным с начала 2023 года.
Согласно прогнозам столичных метеорологов, дождь в Москве продолжится. Во второй половине 29 июня они примут ливневой характер, в отдельных районах города могут наблюдаться грозы. Температура воздуха днем составит +21 градус, ночью — до +14 градусов.