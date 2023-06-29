МИД РФ предупредил Францию о трагических последствиях присоединения Украины к НАТО

Вступление Украины в состав НАТО может обернуться трагическими последствиями для всего мира, заявили в Министерстве иностранных дел России.
В беседе с РИА Новости дипломаты прокомментировали планы Франции поддержать присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. По словам представителей ведомства, Париж скатывается к меньшинству в НАТО, которое видит Альянс стороной украинского кризиса.
«Это приведет к трагическим последствиям для безопасности в Европе и во всем мире», — заявили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что премьер Эстонии и генсек НАТО пообещали Украине «сюрприз» на саммите Альянса в Вильнюсе.