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Госдума рассматривает введение запрета для индивидуальных предпринимателей на продажу пива

Экономика
Госдума рассматривает введение запрета для индивидуальных предпринимателей на продажу пива

Государственная дума России рассматривает возможность частично запретить продажу пива, пивных напитков, сидра и медовухи при оказании услуг общественного питания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект закона.

Парламентарии обсуждают введение запрета на продажу указанных напитков в рамках борьбы с алкогольной, табачной и наркотической угрозами. Розничная продажа может оказаться запрещенной для индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общепита.

Одновременно с этим обсуждается введение обязательной передачи данных о такого рода торговле в единую государственную информационную систему.

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