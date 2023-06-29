Госдума рассматривает введение запрета для индивидуальных предпринимателей на продажу пива

Государственная дума России рассматривает возможность частично запретить продажу пива, пивных напитков, сидра и медовухи при оказании услуг общественного питания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект закона.
Парламентарии обсуждают введение запрета на продажу указанных напитков в рамках борьбы с алкогольной, табачной и наркотической угрозами. Розничная продажа может оказаться запрещенной для индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общепита.
Одновременно с этим обсуждается введение обязательной передачи данных о такого рода торговле в единую государственную информационную систему.