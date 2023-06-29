Бойцы Национальной гвардии Украины нанесли удар по солдатам 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались самовольно покинуть свои позиции. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В комментарии для ТАСС он сообщил, что вышеназванный инцидент произошел в районе села Серебрянка на территории Донецкой Народной Республики.
«Зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины», — доложил офицер со ссылкой на российскую разведку.
По словам Марочко, таким образом нацгвардейцы хотели пресечь попытку украинских военных сбежать со своих позиций в населенном пункте.