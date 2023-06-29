Марочко: украинские нацгвардейцы и военнослужащие ВСУ устроили перестрелку под Серебрянкой

Бойцы Национальной гвардии Украины нанесли удар по солдатам 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались самовольно покинуть свои позиции. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.