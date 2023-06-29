«Гидроприбор» готов производить аналоги торпеды УМТ для зарубежного экспорта

Представитель концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор» Михаил Кеттуев сообщил об успешном прохождении испытаний универсальной малогабаритной торпеды УМТ. Информацию об этом передает ТАСС.
Кеттуев заявил, что концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» готов осуществлять производство и поставку торпеды УМТ для зарубежных заказчиков. Отсутствие аналогов у конкурентов делает УМТ уникальным изделием на рынке.
Представитель концерна также подчеркнул, что универсальная малогабаритная торпеда отличается компактными размерами и относительно небольшим весом. Это позволяет размещать ее на различных платформах, среди которых беспилотники, катера, вертолеты и необорудованные суда.