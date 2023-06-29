«ОДК-Климов» намерен увеличить производство двигателей ТВ7-117 до 100 единиц к 2030 году

Разработчик «ОДК-Климов» планирует производить свыше ста двигателей семейства ТВ7-117 к 2030 году. Об этом говорится в материале ТАСС.
«ОДК-Климов» входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха». Как известно, данные двигатели предназначены для самолетов и вертолетов. По словам генерального конструктора предприятия Всеволода Елисеева, компания рассчитывает выпускать по 50 комплектов уже к 2026-2027 годам.
«В последующие годы в среднем запланированы поставки по 50 комплектов двигателей — к 2026-2027 году. Соответственно, к 2030 году — более 100 двигателей», — сообщил он агентству.
Помимо этого, «ОДК-Климов» планирует начать производство силовых установок. Они предназначены для пула подменных двигателей и ремонтного фонда.