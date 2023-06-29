Украина стала объектом прокси-войны, инициированной США в отношении России. Такое заявление сделал кандидат на пост американского президента Роберт Кеннеди-младший.
Политик привел в пример переговоры между Москвой и Киевом в апреле 2022 года, когда Россия заявила о готовности добросовестно исполнять договоренности. Однако, по словам Кеннеди, США вмешались в ситуацию, поскольку не желали мира.
«Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США», — отметил политик во время общения с избирателями.
Он признался, что понимает обеспокоенность России относительно возможного членства Украины в НАТО. В 1992 году США обманули Москву, обещая, что Альянс не продвинется на Восток. Однако в дальнейшем военно-политический блок разместил вооружение около российских границ.