Сирены воздушной тревоги зазвучали в четырех областях Украины

Власти четырех областей Украины объявили воздушную тревогу на территории регионов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Сообщается, что в 6:56 по московскому времени сирены зазвучали в Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Спустя две минуты воздушную тревогу ввели на территории Сумской и Харьковской областей.
Информации о взрывах в указанных регионах не поступало. Имеются ли пострадавшие среди местных жителей, неизвестно. Все подробности и обстоятельства уточняются.