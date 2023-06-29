DT: британский премьер Сунак пользуется ручкой с исчезающими чернилами

Журналисты обратили внимание, что Сунак постоянно пользуется одной и той же перьевой ручкой Pilot V с исчезающими чернилами. Корреспонденты поинтересовались у представителя британского премьера, как этот факт сочетается с принципами прозрачности деятельности правительства Соединенного Королевства.