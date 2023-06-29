DT: британский премьер Сунак пользуется ручкой с исчезающими чернилами

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак давно использует ручку, чернила которой способны исчезать. Но к функции удаления текста политик не прибегал, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя кабмина.
Журналисты обратили внимание, что Сунак постоянно пользуется одной и той же перьевой ручкой Pilot V с исчезающими чернилами. Корреспонденты поинтересовались у представителя британского премьера, как этот факт сочетается с принципами прозрачности деятельности правительства Соединенного Королевства.
Как утверждает представитель кабмина, Сунак никогда не стирал текст, написанный данной ручкой. По его словам, этот канцелярский предмет входит в топ-10 и «продается лучше всего».
«Он пользуется этой перьевой ручкой, но он не использовал ее для стирания текста», — добавил чиновник.
Лейбористы усомнились в достоверности этих слов. Представители партии заявили, что даже ручка с исчезающими чернилами не сможет стереть «неудачи» Сунака на посту премьера и главы британского минфина.