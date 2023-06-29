ТАСС: экономичность энергоустановки российской САУ «Мста-С» увеличили на 20%

Сотрудники СКБ «Турбина» и ВНИИ «Сигнал», входящих в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», увеличили экономичность энергоустановки САУ «Мста-С» на 20%. Об этом говорится в материале ТАСС.
Как рассказал генеральный директор «Турбины» Эдуард Баженов, специалистам компаний удалось доработать газотурбинный агрегат энергопитания, используемый в самоходной артиллерийской установке «Мста-С». Данное устройство является «энергетическим сердцем» САУ. Именно оно позволяет вести огонь.
«Теперь благодаря системе управления ВНИИ "Сигнал" и доработкам наших конструкторов этот двигатель стал более экономичным: на 20% снижен расход топлива», — заявил Баженов.
Российские специалисты сделали устройство «более прозрачным с точки зрения предотвращения аварийных ситуаций». Оно также стало способно регулировать частоту вращения. Это позволит машине экономить топливо, когда от нее не требуется максимальная мощность.