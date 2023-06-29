Попытку побега заключенных из тюрьмы расследуют во Франции

Группа неизвестных попыталась помочь заключенным сбежать из тюрьмы во французском Френе. Об этом пишет местная газета Figaro со ссылкой на неназванный источник.
Злоумышленники обстреляли здание учреждения фейерверками, после чего попытались пройти на его территорию. Сотрудники тюрьмы сумели отбросить преступников, уточнил собеседник газеты.
В настоящее время проводится расследование по факту произошедшего. На месте работают сотрудники полицейского спецназа, личности злоумышленников устанавливаются.