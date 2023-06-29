Страны ЕС планируют обсудить Россию и Украину на саммите в Брюсселе

Главы 27 государств и правительств Евросоюза соберутся на двухдневный саммит в Брюсселе. В рамках этого события они планируют обсудить события в России и помощь Украине.
Отмечается, что РФ не является частью официальной повестки. При этом ситуация в стране будет затронута. Одной из главных тем станет украинский кризис и выделение финансовой и военной помощи Киеву.
Кроме прочего, стороны планируют обсудить возможность использования российских активов, которая по-прежнему считается спорной. Отмечается, что государства не ожидают какого-либо прогресса по данному вопросу. Среди остальных тем указаны взаимодействие стран с Китаем и миграционный кризис в Евросоюзе.