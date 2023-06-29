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Гросси посетит несколько стран перед сбросом воды с АЭС «Фукусима-1»

Политика
Гросси посетит несколько стран перед сбросом воды с АЭС «Фукусима-1»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Республику Корею, Новую Зеландию и Остров Кука. Поездка приурочена к предстоящему сбросу воды с японской аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан, пишет газета Yomiuri.

Глава МАГАТЭ планирует выслушать обеспокоенности стран в связи с грядущим событием. Он также представит им доклады экспертов, отмечающих безопасность сброса очищенной от радиации воды в океан.

Власти Японии приняли соответствующее решение в 2021 году. Очищенная от радиации вода будет содержать изотоп водорода, концентрацию которого доведут до одной сороковой от безопасной нормы.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. В результате цунами были повреждены системы охлаждения, что привело к выбросу радиации в атмосферу.

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