Шольц призвал Германию быть готовой к затяжным поставкам оружия на Украину

Германии необходимо быть готовой к тому, что поставки военной помощи Украине могут затянуться. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он подчеркнул, что Берлину нужно «внести свой вклад» в поддержку Киева в долгосрочной перспективе. Однако для этого поставки вооружения на Украину не должны быть краткосрочными. Германии нельзя прекращать их через три или шесть месяцев.
«Мы должны быть готовы к тому, что это (поставки оружия на Украину) может занять много времени», — сообщил Шольц в беседе с телеканалом Erste.
Немецкий канцлер признал, что далеко не все в Германии разделяют позицию правительства относительно помощи Украине. То же касается и санкций против России. При этом в Берлине надеются, что конфликт закончится как можно скорее.