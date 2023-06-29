Серия взрывов прогремела в Запорожье

Несколько мощных взрывов раздались в административном центре Запорожской области, контролируемом киевскими властями. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, громкие хлопки были слышны с 00:58 по местному времени на протяжении около десяти минут. Сколько всего взрывов прогремело, не уточняется. Информация о пострадавших и разрушениях в городе не поступала.
«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье ... с 00:58 на протяжении примерно десять минут прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале Рогова.
Ранее на территории нескольких регионов Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Помимо этого, тревогу ввели в контролируемых Киевом районах Запорожской области.