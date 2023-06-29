Министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро признал важность присутствия инструкторов ЧВК «Вагнер» в стране

Биро опроверг заявление советника президента ЦАР Фиделя Гуанджики о «музыкантах» и напомнил, что ЧВК «Вагнер» спасла страну от нападения и захвата. Кроме того, он извинился за слова коллеги и указал на неоценимый вклад «оркестра» в обучение силовых структур республики.