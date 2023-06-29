ОПЕК отменила аккредитацию для репортеров трех западных изданий

Организация стран-экспортеров нефти аннулировала аккредитацию журналистов трех западных изданий. Они должны были присутствовать на конференции в Вене 5-6 июля.
Речь идет об агентствах Reuters и Bloomberg, а также о газете Wall Street Journal. В Bloomberg при этом отметили, что намерены отправить журналистов на встречу, игнорируя лишение аккредитации. Репортеры планируют побеседовать с политиками и руководителями компаний.
«ОПЕК отменила аккредитацию для репортеров из трех основных новостных организаций на освещение конференции в Вене... Рейтер и Wall Street Journal также лишились аккредитации», — пишет Bloomberg.
Известно, что на предыдущее заседание ОПЕК журналисты Wall Street Journal, Bloomberg и Reuters также не были приглашены. Свое решение организация комментировать не стала.