Советскую мину достали из воды на пляже в Севастополе

Сотрудники оперативных служб обнаружили мину советских времен на одном из пляжей Севастополя. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, территория вокруг найденного снаряда была оцеплена. Оперслужбам города удалось вывезти мину с пляжа. Боеприпас времен Великой Отечественной войны будет уничтожен на полигоне.
«На Солдатском пляже закончили работу наши оперслужбы — из воды достали советскую минометную мину 82 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале Развожаева.
Как отметил губернатор, подобные находки являются нередким явлением в Севастополе. Советские снаряды прибывают к берегам из-за штормов, приливов и течений. Развожаев поблагодарил экстренные службы за оперативную работу, а также похвалил за бдительность местных жителей.