Советскую мину достали из воды на пляже в Севастополе

Как отметил губернатор, подобные находки являются нередким явлением в Севастополе. Советские снаряды прибывают к берегам из-за штормов, приливов и течений. Развожаев поблагодарил экстренные службы за оперативную работу, а также похвалил за бдительность местных жителей.

