Вооруженные силы России ликвидировали ряд американских офицеров в результате ракетного удара по Краматорску. Об этом в беседе с журналистом Гарландом Никсоном рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Министерство обороны РФ ранее отчиталось об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Краматорске. Согласно заявлению ведомства, ударом высокоточного оружия были ликвидированы военнослужащие 56-й мотопехотной бригады украинской армии.
«Гарланд, там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии на двух Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу», — заявил Риттер.
Экс-разведчик добавил, что вертолеты прибыли в Краматорск для эвакуации военных в случае ранения. По его словам, среди ликвидированных американцев могли быть советники и участники боевых действий.